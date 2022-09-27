Первый снег выпал на территории Омской области

Снег в Омске выпал 27 сентября.

Буквально в субботу, 24 сентября, омичи могли позволить себе прогуляться в футболке. Во второй половине следующего дня на территории региона начало заметно холодать. Понедельник был ознаменован пронизывающим ветром и незатихающим дождем с градом.

Первый снег в Омской области выпал 26 сентября в районах. Утром 27 сентября он уже окутал Омск.

- За 12 часов на метеостанции «Омск» выпало 2 мм осадков. Состояние почвы: мокрый или слежавшийся снег со льдом или без него менее 5 баллов. Минимальная температура поверхности почвы за ночь 0°C, - заявили местные синоптики.

Вторжение арктических масс принесет отрицательные температуры, в основном, на севере Омской области. Там может похолодать до -9°C. Осадки прогнозируются на протяжении всей недели, а после погода должна стабилизироваться.

Крутинский район Омской области, 26.09.2022. Фото: Омск live во Вконтакте

По информации Обь-Иртышского управления, самый холодный день в истории 27 сентября наблюдался в 1969 году. Тогда столбик термометра опустился до -5.9°С. Теплее всего в этот день было в 1939 году, +31°С.

Называевск, 26.09.2022. Фото: Эдуард Нардин

Горьковский район, 26.09.2022. Фото: Аленка Просто-Аленка