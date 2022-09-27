Помочь победить болезнь: как врачи помогают юным омичам победить болезни сердца

Заведующая педиатрическим отделением №3 ГДКБ №2 имени Бисяриной Лусинэ Устян. Фото предоставлено пресс-службой медицинского учреждения.

Накануне Дня сердца, который во всем мире отмечают 29 сентября, «Комсомольская правда» побывала в Центре детской кардиологии и ревматологии ГДКБ №2 имени Бисяриной. В этом центре проходят лечение и реабилитацию юные омичи и жители Омской области, страдающие этими недугами.

С недугами можно справиться

Омские врачи помогают юным омичам победить болезни сердца. За сто лет существования в ГДКБ №2 накоплен огромный опыт лечения кардио и ревмопатологий у детей. Дело в том, что с самого начала существования этого лечебного учреждения врачи больницы специализировались на лечении именно этих заболеваний. Высококвалифицированные детские кардиологи и ревматологи ни один десяток лет передавали свой опыт новым поколениям врачей. Накопленные знания, традиции ответственного отношения к работе и маленьким пациентам вкупе с современными технологиями и стандартами лечения дают хороший результат.

- В среднем в год мы принимаем около тысячи детей в возрасте от 1 месяца до 18 лет не только из Омска, но и со всей области. Есть у нас и иногородние пациенты, - рассказывает заведующая педиатрическим отделением №3 ГДКБ №2 им. В. П. Бисяриной Лусинэ Устян. - Попасть в наше отделение можно по плану по направлению от участкового педиатра, кардиолога, а в экстренных случаях - по скорой. Методики нашего лечения соответствуют клиническим рекомендациям и стандартам федерального Министерства здравоохранения.

Центр детской кардиологии и ревматологии ГДКБ №2 располагает всем необходимым диагностическим оборудованием для лечения кардиологических и ревматологических пациентов, которое соответствует современным требованиям и стандартам. Это и медикаментозное обеспечение, и физиотерапия, и ЛФК. В последние годы было закуплено новое современное оборудование, благодаря которому в отделении функциональной диагностики, мы можем проводить такие методы исследования как: электрокардиография, кардиоинтервалография, реоэнцефалография, суточный монитор давления, суточный монитор ЭКГ, велоэргометрия и ультразвуковая диагностика. Поликлиника больницы оснащена современным аппаратом МРТ. Есть рентген-отделение. Маленького пациента важно не только вылечить, но еще и помочь ему восстановиться после лечения. Поэтому несколько лет назад больница получила лицензию по профилю реабилитации после операции.

Центр детской кардиологии и ревматологии ГДКБ №2 имени Бисяриной. Фото предоставлено пресс-службой медицинского учреждения.

Современные подходы в лечении

Так исторически сложилось, что лечение сердечно-сосудистых и ревматических патологий в ГДКБ №2 идет в одном отделении. Именно поэтому многие работающие здесь врачи имеют двойную специализацию – кардиология и ревматология.

Современная медицина в последние десятилетия достигла большого прогресса в детской ревматологии. Появился совершенно новый класс препаратов – генно-инженерных объектов, которые помогают детям с ревматическими заболеваниям справиться с болезнью, избежать негативных побочных эффектов, которые дают гормоны, быстро купировать воспалительный процесс и сохранить качество жизни и функцию суставов. Благодаря этому дети могут вести нормальный образ жизни, их суставы подвижны и внешне эти дети не отличаются от сверстников.

- Эта терапия достаточно дорогостоящая, но благодаря программе, разработанной совместно с правительством Омской области и Министерством Здравоохранения Омской области доступность в современном лечении для детей нашего региона значительно увеличилась и таким образом в настоящее время нет проблем с лечением пациентов этими препаратами, - говорит Лусине Устян. - Все кому необходимо, их получают независимо от того есть инвалидность или нет. В регионе таких детей около 55. При этом по мере взросления и ухода под наблюдение взрослых ревматологов, они продолжают получать эту терапию.

С болезнью справимся сообща

Доктора Центра детской кардиологии и ревматологии ГДКБ №2 им. В. П. Бисяриной активно сотрудничают с коллегами из других регионов, стараются участвовать в научной жизни профессионального сообщества. Налажено тесное взаимодействие с Томским НИИ кардиологии. Томские врачи два раза в год приезжают к нам с выездными консультациями, во время которых осматривают по две сотни юных пациентов. В случае необходимости маленьких омичей отправляют для получения высокотехнологичных операций в Томск, либо в Омскую областную клиническую больницу. Также налажено сотрудничество с НИИ патологии кровообращения им. ак. Е. Н. Мешалкина в Новосибирске, Центром сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева и ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России научный центр здоровья детей.

Лучшая награда – здоровье детей

- Работа с детьми - особенная, - считает Лусинэ Акоповна. – С одной стороны, с детьми работать сложнее, потому что у них растущий организм и впереди длинная жизнь. Поэтому лечение очень важно грамотно выстроить. В нашей практике бывают заболевания, которые вылечить невозможно и можно лишь немного помочь скомпенсировать симптомы. За таких детей всегда очень переживаешь. Но проявлять беспокойство нельзя. Напротив, мы должны вселять в детей надежду. Это сложный психологически момент. Но, с другой стороны, эмоциональная отдача от наших пациентов и та радость, которая бывает, когда они выздоравливают, не сравнима ни с чем. Это дает силы и оптимизм работать дальше. Дети – натуры творческие. Они рисуют картинки, делают своими руками разные поделки и дарят нам. Это очень приятно. Бывает, что мы встречаем их радостных на спектаклях в театре, торговых центрах, на детских площадках. Иногда бывает, что подходят уже взрослые люди и говорят: помните, вы меня лечили, у меня все хорошо. И это теплое отношение – самая лучшая награда для нас, врачей.

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