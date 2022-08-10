Потерял 4,5 литра крови: омские врачи спасли парня, нога которого держалась на кости

Фото: Омский минздрав

В прямом смысле - чудо произошло с 16-летним жителем Тюкалинского района Омской области, который потерял 4,5 литров крови и остался жив. Медики смогли, буквально, вытащить с того света парня, которому перерезало оконным стеклом ногу.

Все произошло поздним вечером, когда мальчишка возвращался домой. Родители давно спали, а у молодого человека не оказалось ключей. Чтобы не будить родных, омич решил пролезть в дом через старую деревянную форточку. Но рама лопнула, а стекло упало прямо на ногу «тихоне».

Медики вспоминают, что конечность была рассечена практически вся. Мышцы, кожа, сосуды, артерии, нерв – были разрезаны осколком. Нога держалась лишь на кости.

За все время от получения травмы до медицинского вмешательства парень потерял 4,5 литра крови. И, по-хорошему, поврежденную конечность ему должны были ампутировать. Но бригада опытных медиков решила побороться за полноценную жизнь юноши.

Фото: Омский минздрав

— Операция длилась 4-5 часов. Я сделал протезирование бедренной артерии, протезирование бедренной вены, удалось сшить нерв, сшить все мышцы. Отдельное спасибо анестезиологу , которой работал параллельно с хирургами и делал всё, чтобы стабилизировать состояние нашего пациента .Мы полностью восстановили конечность. Сейчас он уже встает на ногу, опирается. Предстоит длительная реабилитация, но это уже вопрос времени, — отметил сосудистый хирург ОКБ Максим Герасименко.