Когда бюрократизм - враг патриотизма: омский губернатор Бурков пообещал вернуть домой всех, кого в регионе призвали незаконно

Многодетные отцы и тяжело больные омичи вернутся домой, пообещал губернатор. Фото: Иван МАКЕЕВ

26 сентября губернатор Омской области Александр Бурков заявил о том, что всех мужчин, которых незаконно призвали по частичной мобилизации, к примеру, многодетных отцов или онкобольных, в регионе, будут возвращены домой. В своей речи перед правительством региона в ходе очередного совещания Бурков признал, что в погоне за цифрами некоторые чиновники допускают ошибки, вручая повестки тем, кого мобилизация должна обойти стороной.

- Мы сегодня видим, что при мобилизации допускаются непростительные ошибки - кото-то гонится за цифрами, но забывает о людях... Сбои есть как в Омской области, так и по всей стране. В социальных сетях и на горячую линию поступают сигналы о нарушениях во время призыва: повестки получают онкобольные мужчины, многодетные отцы и студенты, хотя президент четко обозначил, кто подлежит мобилизации, а кто- нет, - пояснил омский губернатор.

В связи с бюрократизмом, который Бурков назвал «врагом патриотизма» в данном случае, он поручил правительственному аппарату региона в течение суток создать центр, куда люди могут пожаловаться и сообщить о тех случаях, когда повестка была вручена без законных оснований. Кроме того, пообещал глава омского региона разобраться со всеми призывниками и вернуть из мобилизационных военных частей незаконно призванных домой.

- Всех многодетных, онкобольных и тех, кого призвали незаконно, благо, они у нас сейчас находятся в Омской области, мы вернем домой из военных частей, - подытожил Александр Леонидович.

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