В Омске заработала «горячая линия», которая ответит на вопросы о частичной мобилизации

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Накануне в Омской области на базе службы-122 была создана круглосуточная «горячая линия» по вопросам частичной мобилизации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

За сутки работы службы-122 в нее позвонили свыше 200 омичей и представителей организаций.

Как рассказали в ведомстве, чаще всего жителей региона интересуют следующие вопросы - порядок проведения частичной мобилизации; планируют ли призывать студентов; как вести себя индивидуальным предпринимателям при получении повестки; куда обращаться работодателю, если сотруднику пришла повестка и он незаменим на производстве.

Ответы на вопросы на все эти вопросы можно также найти на портале Правительства РФ Объясняем.рф.

Цели, с которыми была организована «горячия линия», - борьба с дезинформацией о частичной мобилизацией и снижение напряженности в обществе.

Напомним, ранее служба-122 в регионе занимала место «горячей линии» по вопросам коронавирусной инфекции. Кроме того, она себя зарекомендовала при формировании именных подразделений на Донбасс.