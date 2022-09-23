Под Омском дальнобойщики хотели сжечь мусор, но сожгли березовый лес

Пожара удалось ликвидировать спустя 4 часа. Фото: Главное управление лесного хозяйства Омской области.

Накануне в Марьяновском районе Омской области загорелся березовый лес по вине дальнобойщиков. Об этом сообщили лесоводы «Любинского лесхоза».

- Пожар начался на съезде с федеральной трассы, где у нас располагается стоянка дальнобойщиков. Водители большегрузов оставляют после себя много мусора, а вчера, видимо, бросили непотушенный окурок в траву. По сухой траве огонь стремительно пошел в лес», - рассказал начальник Марьяновского мастерского участка САУ «Любинский лесхоз» Иван Котов.

О возгорание проезжавшие мимо омичи сообщили в спасательные службы. Они передали информацию лесоводам. На ликвидацию пожара ушло около 4 часов.

- Работа была напряженная. Участок там болотистый, все высохшее, легко вспыхивает: лесная подстилка горела сильно. С помощью трактора мы смогли закольцевать пожар и ранцевыми огнетушителями дотушивали поляну и «ловили» огонь на опушке, - добавил Иван Котов.

Напомним, ранее в Омской области в Любинском районе загорелся камыш. Пламя от него распространилось на 2 гектара и приблизилось к деревне.

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