В Омской области чуть не сгорела целая деревня в Любинском районе

Место возгорания. Фото: ГУ МЧС по Омской области.

Накануне утром сотрудникам МЧС поступило сообщение о возгорании в селе Увало-Ядрино Любинского района. Загорелся камыш недалеко от населенного пункта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прибывшие на место пожарные увидели, что огонь от горящего камыша уже успел приблизить к селу. Для того чтобы подтвердить путь огню, спасатели распахали трактором прилегающую территорию.

Локализовать пожар на площади в 2 гектара удалось буквально за полтора часа. В тушении пожара приняли участие местные жители и пять добровольцев с ранцевыми огнетушителями.

Напомним, в регионе продолжает сохранятся опасное природное явление - 3 класс горимости. Омичам следуют быть аккуратными при обращении с огнем и не сжигать сухую траву и мусор.