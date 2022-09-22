В Омской области задержали мужчину с наркотиками на 4 миллиона рублей

Фото: пресс-служба УФСБ России по Омской области.

Накануне УФСБ России по Омской области совместно с пограничниками ликвидировали межрегиональный канал контрабанды наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

В сентябре 2022 года на пункте пропуска «Исилькуль» был задержан гражданин Республики Казахстан, которого подозревали в причастности к контрабанде наркотиков с территории соседнего государства в Омскую область.

При досмотре у мужчины обнаружили 1,2 килограмма синтетического наркотика мефедрона на сумму около 4 миллионов рублей.

Следственное подразделение УФСБ России по Омской области завело уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере». Мужчину поместили под стражу.

В настоящее время силовики проводят следственные действия, в рамках которых устанавливают все обстоятельства преступления.

Напомним, ранее в Омске задержали неадекватного мужчину, который ходил по привокзальной площади с бутылкой гашишного масла. Ему теперь грозит до 3 лет лишения свободы.

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