В Омске задержали неадекватного мужчину с бутылкой гашишного масла

Жидкость мужчина изготовил сам.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Накануне на площади перед железнодорожным вокзалом в Омске сотрудники патрульно-постовой службы задержали неадекватного мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции.
При досмотре у 34-летнего мужчины изъяли бутылку с растворителем. Проведенная экспертиза подтвердила, что в жидкости омич развел около 2 граммов гашишного масла. Ранее задержанного уже привлекали к уголовной отвественности.
Задержанный рассказал, что наркотический раствор он изготовил самостоятельно и не собирался его продавать, а планировал выпить его сам.
В отношении омича правоохранители завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере». Теперь ему грозит до 3 лет колонии.
Напомним, ранее в Омской области на трассе в Калачинском районе задержали 22-летнего парня, который занимался сбытом наркотиков в Омске и Новосибирске. Ему грозит 20 лет лишения свободы.
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