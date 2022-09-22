В Омске задержали неадекватного мужчину с бутылкой гашишного масла

Жидкость мужчина изготовил сам. Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне на площади перед железнодорожным вокзалом в Омске сотрудники патрульно-постовой службы задержали неадекватного мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции.

При досмотре у 34-летнего мужчины изъяли бутылку с растворителем. Проведенная экспертиза подтвердила, что в жидкости омич развел около 2 граммов гашишного масла. Ранее задержанного уже привлекали к уголовной отвественности.

Задержанный рассказал, что наркотический раствор он изготовил самостоятельно и не собирался его продавать, а планировал выпить его сам.

В отношении омича правоохранители завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере». Теперь ему грозит до 3 лет колонии.

Напомним, ранее в Омской области на трассе в Калачинском районе задержали 22-летнего парня, который занимался сбытом наркотиков в Омске и Новосибирске. Ему грозит 20 лет лишения свободы.

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