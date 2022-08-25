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Происшествия25 августа 2022 10:55

20 лет тюрьмы грозит юному парню за сбыт наркотиков в Омске и Новосибирске

22-летнего омича повязали на трассе в Калачинском районе
Виктория КОВЕРНЕВА
Фото: стоп-кадр видео УМВД России по Омской области

Фото: стоп-кадр видео УМВД России по Омской области

45 свертков с мефедроном общей массой 42,94 граммов были изъяты у 22-летнего омича. Наркодилера задержала спецгруппа у придорожного кафе на 899 км трассы Р-254 «Иртыш» в Калачинском районе.

- Молодой человек направлялся в Татарский район Новосибирской области для изготовления закладок на территории сельских поселений для конечных наркопотребителей, - уточняют правоохранители.

Сотрудники УНК выяснили, что парень работал в незаконном бизнесе около двух месяцев. Он получал «синтетику», фасовал ее и делал закладки в небольших населенных пунктах.

Дабы не попасть в лапы полиции, парнишка менял арендуемое жилье. Однако, вся конспирация полетела коту под хвост и теперь он находится за решеткой и ждет суда. За покушение на сбыт крупной партии ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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