Омская область оказалась на 85-м из 85-и мест в экологическом рейтинге

Омичей продолжают травить формальдегидом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне общественная организация «Зелёный патруль» опубликовала на своем сайте национальный экологический рейтинг регионов по итогам минувшего лета 2022 года. Омская область пробила «дно», заняв 85-е место в рейтинге среди регионов России. На первом - Тамбовская область.

Глава общественной организации «Зелёного патруля» Андрей Нагибин рассказал о том, почему регион попал на последнее место в рейтинге,

- Что касается самых отстающих в рейтинге регионов, то здесь на последнем месте прочно закрепилась Омская область. 24 июня 2022 года государственная станция мониторинга (Росгидромет, а не активисты экологи, или китайские одноразовые газоанализаторы) фиксирует в Кировском районе города почти 10-кратное превышение нормы (9.6 ПДК) по хлороводороду! Это вещество чрезвычайно токсично, и использовалось германцами в Первую мировую войну как боевое отравляющее вещество, - пояснил Нагибин.

В рейтинге по итогам весны 2022 года Омская область также оказалась в аутсайдерах, заняв последние место.

Напомним, на этой неделе в Омске зафиксировали превышение ПДК в 1,1 раза в атмосфере токсичного вещества - формальдегида.

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