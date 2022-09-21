Жителей Омска снова травили формальдегидом

Содержания вещества в воздухе превысило норму в 1,1 раза Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне в Омске на одном из стационарных постов по наблюдению за качеством воздуха в Октябрьском округе было выявлено превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) формальдегида. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

- В понедельник, 19 сентября, содержание формальдегида в атмосферном воздухе составило 1,1 ПДК в Октябрьском АО города Омск, в остальных округах города превышений ПДК загрязняющих веществ не наблюдалось, - рассказали ведомстве.

Стоит отметить, что формальдегид как токсичное вещество представляет опасность для здоровья людей, в том числе он способствует развитию онкологических заболеваний. Он также вызывает раздражение слизистой оболочки глаз (слезотечение) и верхних дыхательных путей, спазм и отёк гортани, кашель и одышку.

Напомним, сегодня синоптики объявили неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе - штиль. Таким образом, опасные для организма вещества будут хуже рассеиваться.