В Омске изменят схему движения автобусов из-за ремонта провала на метромосту

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

Накануне стало известно, что в связи с ремонтом метромоста со стороны Левого берега в районе остановки «Улица 3-я Енисейская» в направлении центра города с 22:00 23 сентября до 6:00 26 сентября изменят схему движения нескольких маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе омской мэрии.

Как сообщили в ведомстве, на время ремонтных работ будет приостановлено движение автобусов по улице Конева на участке от улицы 70 лет Октября до улицы 3-й Енисейской и по метромосту в направлении центра города.

Так, автобусы маршрута №78 с улицы 3-й Енисейской в сторону центра от пересечения с улицей Конева будет следовать по следующей схеме: улица 3-й Енисейская – улица Енисейская – Ленинградский мост – левый поворот на проспект Карла Маркса – улица Думская – далее как обычно.

Автобусы маршрутов №24, №64, №95, №331 с улицы 70 лет октября в сторону центра будет ехать по следующей схеме: улица 70 лет Октября – улица Енисейская – Ленинградский мост – правый поворот на проспект Карла Маркса – далее как обычно.

Маршруты №94, №500, №503 поедут в сторону в центра по схеме: улица 70 лет Октября – улица Енисейская – Ленинградский мост – левый поворот на проспект Карла Маркса – улица Гагарина – улица Герцена - далее как обычно.

Маршрут №212 будет следовать в центр Омска по схеме: ул. 70 лет Октября – улица Енисейская – Ленинградский мост – левый поворот на проспект Карла Маркса – улица Думская – далее как обычно.

Маршрут № 424 поедет в центр по следующей схеме: улица 70 лет Октября – улица Енисейская – Ленинградский мост – левый поворот на проспект Карла Маркса – улица Гагарина – улица Интернациональная – улица Красный Путь – далее как обычно.

Маршрут №225 будет следовать : улица 70 лет Октября – улица Енисейская – улица 60 лет Победы – далее по обычной схеме (с исключением проезда по центру города).

Напомним, ранее в остановки «Улица 3-я Енисейская» на дорожном полотне образовался большой провал.

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