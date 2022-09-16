В Омске дорожники перекроют метромост для ремонта дороги в следующие выходные

Повреждение дорожного полотна начнут устранять вечером в следующую пятницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне стало известно, что метромост будет перекрыт из-за большого провала, образовавшегося на дорожном полотне. Об этом сообщил «СуперОмск» со ссылкой на региональный минтранс.

По информации из ведомства, устранением дефектов на проезжей части дорожники займутся в конце следующей недели. Участок дороги от улицы 3-я Енисейская до выезда на мост с транспортной развязки на Левобережье будет закрыт с 23:00 23 сентября до 06:00 26 сентября.

– Вопрос проведения ремонтных работ проработан совместно с УГИБДД УМВД России по Омской области и департаментом транспорта города Омска, в результате чего определена необходимость полного перекрытия участка автомобильной дороги на период выполнения работ в границах от улицы 3-я Енисейская до выезда на метромост с левобережной транспортной развязки, –рассказали изданию в региональном минтрансе.

Отметим, ремонтные работы не помешают проезду автомобилей и общественного транспорта.

Напомним, ранее на метромосту в Омске образовался большой провал.