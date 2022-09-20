В Омске разыскивают мужчину, который похищал мобильные телефоны у девушек

На преступника уже завели уголовные дела по статье «Кража». Фото: скриншот с записи с видеокамер.

Накануне в Омске сотрудники городского отдела полиции №6 объявили в розыск мужчину, подозреваемого в серии краж телефонов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Как рассказали в ведомстве, оперативники установили, что омич знакомился с девушками в кафе на территории Октябрьского округа. У них подозреваемый просил мобильные телефоны для звонка. Когда женщины передавали ему устройство, то он сразу скрывался с похищенным в неизвестном направлении.

В заявлением в полицию на мужчину обратились уже девушки. В настоящее время правоохранители завели уголовные дела по статье «Кража».

Если вы узнали на фото и видеозаписи разыскиваемого мужчину, тогда обратитесь в полицию по телефонам: 79-34-02, 8-909-879-66-50 или 102 (02).

Напомним, ранее в Омске задержали мужчину, который подошел к девушке и спросил время, а потом сорвал с ее шеи золотую цепочку.

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