Пьяный житель Омска изнасиловал свою 11-летнюю дочь

Мужчину задержали на следующий день после инцидента Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне в Омске задержали 41-летнего омича, подозреваемого в изнасиловании своей 11-летней дочери. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

Как рассказали в ведомстве, в понедельник, 19 сентября, с заявлением о надругательстве над школьницей в следственные органы обратилась ее 48-летняя мать.

По версии следствия, в минувшее воскресенье, 18 сентября, пьяный 48-летний житель Омска изнасиловал свою 11-летнюю дочь.

В отношении задержанного подозреваемого следователи завели уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней». Сейчас сотрудники следкома направили ходатайство о заключении 48-летнего омича под стражу.

Отметим, ранее мужчину не привлекали к уголовной ответственности.

Напомним, в многодетной семье, воспитывающей 11 детей, родители скрывали факт изнасилования три месяца. Тогда 19-летний брат надругался над своей 13 летней сестрой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Не выносили сор из избы: родители омской семьи, где брата осудили за изнасилование 13-летней родной сестры, тянули с обращением в органы

В омской семья, где брат изнасиловал сестру, и где воспитывается 11 детей, потерпевшая сама обратилась в компетентные органы спустя три месяца после инцидента (подробнее...)