Не выносили сор из избы: родители омской семьи, где брата осудили за изнасилование 13-летней родной сестры, тянули с обращением в органы

Три месяца отец и бабушка не шли в полицию, в итоге девочка заявила на насильника сама. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Омский следком сообщил о некоторых подробностях громкого изнасилования, которое случилось в декабре 2021 года. Напомним, что на прошлой неделе за тяжкое преступление был осужден 19-летний житель Нововаршавского района, он напился и напал с кулаками на младшую 13-летнюю сестру. Итогом стало сексуальное насилие. Виновнику трагедии дали 12 лет «строгача». О случившемся правоохранительным органам стало известно не сразу.

- Девочка, мать которой лишена родительских прав, рассказала о случившемся отцу и бабушке, но родственники решили не выносить сор из избы, и только в марте 2022 года потерпевшая, прося защиты, сообщила об изнасиловании в правоохранительные органы. Подозреваемый был сразу задержан. На допросе у следователя он объяснил свои действия добровольным согласием со стороны потерпевшей. Следствием обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - подробно пояснили следователи регионального следственного комитета РФ. .

В пресс-службе СК РФ по Омской области пояснили также, что в этой семье в общей сложности было 11 детей. Несчастная школьница, которой родственники так и не протянули руку помощи в ее беде, видимо, нарвавшись на повторные притязания брата, уже от отчаяния сама обратилась в полицию.

Несмотря на отсутствие прямых свидетелей, следствию удалось доказать причастность обвиняемого к совершению преступления. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Наказанию также подверглась инспекция по делам несовершеннолетних, в отношении руководителя внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.