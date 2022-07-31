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Происшествия31 июля 2022 10:00

Не выносили сор из избы: родители омской семьи, где брата осудили за изнасилование 13-летней родной сестры, тянули с обращением в органы

В омской семья, где брат изнасиловал сестру, и где воспитывается 11 детей, потерпевшая сама обратилась в компетентные органы спустя три месяца после инцидента
Наталья ВИРКУНЕН
Три месяца отец и бабушка не шли в полицию, в итоге девочка заявила на насильника сама.

Три месяца отец и бабушка не шли в полицию, в итоге девочка заявила на насильника сама.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Омский следком сообщил о некоторых подробностях громкого изнасилования, которое случилось в декабре 2021 года. Напомним, что на прошлой неделе за тяжкое преступление был осужден 19-летний житель Нововаршавского района, он напился и напал с кулаками на младшую 13-летнюю сестру. Итогом стало сексуальное насилие. Виновнику трагедии дали 12 лет «строгача». О случившемся правоохранительным органам стало известно не сразу.

- Девочка, мать которой лишена родительских прав, рассказала о случившемся отцу и бабушке, но родственники решили не выносить сор из избы, и только в марте 2022 года потерпевшая, прося защиты, сообщила об изнасиловании в правоохранительные органы. Подозреваемый был сразу задержан. На допросе у следователя он объяснил свои действия добровольным согласием со стороны потерпевшей. Следствием обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - подробно пояснили следователи регионального следственного комитета РФ. .

В пресс-службе СК РФ по Омской области пояснили также, что в этой семье в общей сложности было 11 детей. Несчастная школьница, которой родственники так и не протянули руку помощи в ее беде, видимо, нарвавшись на повторные притязания брата, уже от отчаяния сама обратилась в полицию.

Несмотря на отсутствие прямых свидетелей, следствию удалось доказать причастность обвиняемого к совершению преступления. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Наказанию также подверглась инспекция по делам несовершеннолетних, в отношении руководителя внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

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