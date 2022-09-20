Омичи стали чаще проявлять агрессию к медикам

Неадекватные жители города угрожают жизни медиков все чаще и чаще. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне тало известно, что за минувшие сутки сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Омской области пять раз выезжали по тревожным сигналам, которые поступали как от бригад скорой помощи, так и из больниц города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прибывшие по вызову сотрудники Росгвардии принимали меры в отношении омичей, которые проявляли агрессию к медикам, были пьяны или вели себя неадекватно.

Часто сотрудникам ведомства приходилось и сопровождать машины скорой помощи, которые доставляли неадекватных или пьяных граждан в медучреждения города.

Всего с начала 2022 года росгвардейцы совершили 218 выездов по сигналам «тревоги» от врачей скорой. При этом за аналогичный период прошлого года их было всего 163.

Медики все чаща и чаще прибегают к использованию тревожной кнопки, чтобы обезопасить себя от угроз, которые могут возникнуть при оказании помощи агрессивным или нетрезвым пациентам.

- Мы продолжаем наше сотрудничество с омской станцией скорой медицинской помощи. Количество вызовов со стороны медиков возросло. Однако, реальных угроз стало меньше, так как медики используют кнопку, не дожидаясь развития конфликтной ситуации, - сообщил замначальника ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области» полковник Николай Сыроежкин.

Напомним, ранее в Омске часто происходили случаи, когда на медиков набрасывались неадекватные или пьяные пациенты. Так, в 2020 году молодые парни напали на автомобиль скорой помощи.

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