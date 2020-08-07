В Омске напали на скорую помощь

Машина скорой помощи осталась целой, никто из медиков не пострадал. Фото: Александр ГЛУЗ

На машину скорой помощи попытались напасть неизвестные на улице Стороженко в Амурском поселке. Врачи приехал на вызов к мужчине, он лежал на земле и кричал. Когда медики попытались оказать ему помощь, несколько агрессивных человек не дали им этого сделать, начали бить машину и, по сообщениям очевидцев в сосетях, даже сломали стекло.

Также местные жители предполагают, что молодые люди, устроившие дебош, были под воздействием наркотических средств. Об этом пишет автор поста. Он рассказал и о дальнейшем развитии событий: скорой забрать лежавшего на земле мужчину не удалось. Люди вызвали медиков снова, но на этот раз еще и позвонили в полицию. Второй раз мужчину погрузили в машину и увезли, а вот между местными жителями под веществами завязалась драка, о последствиях которой пока ничего не ясно.

Ситуацию прокомментировал главный врач омской станции скорой помощи Максим Стуканов. Он подтвердил, что случай нападения на скорую был, но никто из медиков не пострадал.

- Росгвардия приехала вовремя и приняла все необходимые меры. Машины скорых пинать нельзя, они должны быть исправными. Каждая поврежденная скорая – это 10 человек в сутки не дождутся помощи, - прокомментировал врач.