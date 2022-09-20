Житель Омска стал победителем лотереи в третий раз, выиграв свыше 22 миллионов рублей

Фото: пресс-служба «Столото».

Накануне стало известно имя жителя Омска, выигравшего в лотерею «Всё или ничего» свыше 22 миллионов рублей. Им стал Максим Стефаненко. Об этом сообщили в пресс-службе организатора розыгрыша.

Согласно правилам лотереи победителем становится тот участник, который не угадал или угадал все 12 чисел в игровом поле. Максиму Стефаненко из Омска повезло - он не угадал ни одного из них.

- В тот день я проснулся рано утром и почувствовал, что надо рискнуть и побороться за суперприз. Как обычно, отметил случайные числа и пошел заниматься домашними делами. Через полтора часа решил проверить результат. Увидел, что суперприз кто-то выиграл. Самое интересное, что я даже не подумал, что этим счастливчиком был я. Потом повнимательней посмотрел на экран телефона - мой радостный крик слышал весь дом. Супруга даже прибежала из другой комнаты, думая, что со мной что-то случилось, - поделился победитель.

Мужчина отметил, что выигранный приз он собирается потратить на закрытие ипотеки и покупку недвижимости. Кроме того, он хочет исполнить мечту жены, подарив ей подарок на юбилей. О том что это будет Стефаненко не рассказал, потому что это сюрприз.

Интересно, что житель Омска принимает участие в лотереях уже несколько лет - с 2016 года. Ранее в 2019 году он выиграл 4 миллиона рублей, а в 2020 году - 2 миллиона рублей.

Напомним, о том, что один из жителей города выиграл свыше 22 миллионов рублей стало известно еще на прошлой неделе. Однако до этого дня его имя не было известно.

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