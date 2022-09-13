Омич выиграл в лотерею свыше 20 миллионов рублей, не угадав ни одного числа в билете

Организаторы розыгрыша ждут, когда мужчина обратиться к ним за выигрышем Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Накануне житель Омска стал выиграл в лотерею 22 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Столото».

Как сообщил организатор розыгрыша омич стал победителем лотереи «Всё или ничего». Согласно ее правилам в игровом поле нужно было отметить 12 чисел. При этом выигрывает приз в 22 миллиона рублей только тот счастливчик, который угадает абсолютно все числа ли вовсе ни одного из них. Мужчина из Омска не отгадал ни одного числа, поэтому и стал победителем.

В пресс-службе «Столото» добавили, что мужчина до сих не обратился к ним, чтобы забрать свой выигрыш.

Напомним, ранее пенсионерка из Омска выиграла в лотерею свыше 1 миллиона рублей. Она покупала билеты для участия в розыгрыше на протяжении нескольких лет, но ей повезло только в 2020 году.