Семьи из Омска взяли на воспитание 17 детей-сирот из Донецкой народной республики

Приемные родители встретили ребят в омском аэропорту. Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Накануне в Омск приехали 17 детей в возрасте от 4 до 17 лет из Ростовской области, куда они были эвакуированы после начала специальной военной операции из учреждений для сирот в Донецкой народной республике. Все ребята нашли приемные семьи в нашем регионе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Омской области.

Как рассказали в ведомстве, наша область вошла в число 13 регионов, которые приняли детей-сирот, а также ребят, оставшихся без попечения родителей, из ЛНР и ДНР. Их спецбортом доставили сначала из Ростовской обалсти в Москву, откуда они вылетели в Омск к своим приемным родителям, с которым они уже были знакомы - ранее общались в онлайн-режиме. Для детей были подготовлены видеопаспорта с информацией и семьях, и они имели возможность определить для себя свою семью заранее. Долгожданная встреча ребят их родителей состоялась в омском аэропорту. Она сопровождалась теплыми объятиями, поцелуями и улыбками.

Председатель комитета Заксобрания региона по образованию, науке, культуре и молодежной политике, заместитель секретаря омского регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Коренной, приехавший в аэропорт встретить детей рассказал, что их пригласят на празднование 200-летнего юбилея Омской области.

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Приняли ребят из ДНР всего семь семей из Омской области. Большинство из них уже имеют богатый опыт в воспитании приемных детей.

- У нас было много желающих поделиться своей любовью с ребятами. Все, кто был отобран и прошел специальное обучение в школе приемного родителя, мотивированы и рады принять ребятишек в свои семьи. Семьи опытные, выпустили не одного приемного ребенка во взрослую жизнь. Тем не менее, эти дети несколько лет подряд жили на территории под постоянными обстрелами в страхе, поэтому одним из главных аспектов обучения стала как раз возможность организации реабилитационного сопровождения в семье. Семьи останутся под нашим постоянным патронатом, - рассказала директор областного центра поддержки семьи Татьяна Жикина.

Руководитель центра поддержки семьи также отметила, что среди приемных родителей отбирали по стажу работы и с опытом воспитания подростков с девиантным поведением, переживших психологические травмы.

- Для того чтобы минимизировать травмирование детей и обеспечить для них более успешную адаптацию, мы провели большую предварительную работу, организовали обучение. Это была экспресс-подготовка по приему детей из зон боевых действий, - отметила замминистра образования Омской области Оксана Груздева, лично сопровождавшая детей из Москвы.

Татьяна Николаева, которая с 1988 года воспитала 49 приемных детей, рассказала, что в ее семью на воспитание приехали 4 ребят из ДНР - трое парней и одна девушка.

- Я всегда беру уже взрослых ребят, мне с ними очень интересно, я от них подпитываюсь такой энергией, я сама молодею, а им отдаю все лучшее. Сегодня у нас большая радость, мы приготовили борщ, едем домой, успеем еще вечером прогуляться по Омску, завтра – в парк, а дальше… а дальше все у нас будет хорошо, - поделилась впечатлениями приемная мама со стажем.

Напомним, ранее в Омск в рамках второй Университетской смены ОмГПУ приехало 56 школьников из Новоазовского, Калининского и Старобешевского районов Донецкой народной республики. Ребят познакомили с историей Сибири. Они сходили в музей, а также посетили городские достопримечательности и новый парк аттракционов «Вокруг света».

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