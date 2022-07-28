Вторую смену школьников из Донецка прокатили на новых омских аттракционах

56 школьников из Новоазовского, Калининского и Старобешевского районов Донецкой Народной Республики сейчас находятся в Омске в рамках второй Университетской смены ОмГПУ. Ребята изучают историю Сибири, гуляют по музеям и городским достопримечательностям.

Но чтобы знания не превратились в рутину, гостей из ДНР пригласили в новый парк аттракционов «Вокруг света». Участие в организации развлекательного похода принимали представители партии «Единая Россия», депутаты Омского городского Совета Андрей Бондаренко и Юрий Арчибасов.

- В Омск на отдых приезжают дети из Донбасса. Надо видеть их глаза!.. Наш долг - сделать так, чтобы настоящее и будущее этих мальчишек и девчонок было надёжно защищено от неонацистов. Полностью поддерживаю решение главы нашего государства Владимира Путина о проведении специальной операции. Реальную помощь мирному населению ДНР и ЛНР может оказать каждый из нас – продолжается сбор стройматериалов, инструментов, продуктов питания, - рассказал Андрей Бондаренко.

С большим удовольствием туристические группы ребят принимают инвесторы парка «Омск сайдинг инвест». Они уже неоднократно встречали школьников из Донецка и радовали их развлекательной программой.

- Наш парк рад поучаствовать в акции, помочь детям отвлечься от ужасов боевых действий, перенесённых в ЛДНР. Я понимаю этих детей, сам будучи ребёнком перенёс ужасы чеченской войны. Поэтому, от чистого сердца, я рад, что могу привнести чуточку счастья, подарить им положительные эмоции, увидеть их счастливые лица. Это дорогого стоит, — сказал генеральный директор компании «Омск сайдинг инвест», владелец парка «Вокруг Света» Хусайн Закриев.

Школьники смогли прокатиться на самом большом за Уралом колесе обозрения высотой 68 м и на праздничной карусели. Ещё один аттракцион дети выбирали по своим предпочтениям — «Ураган» или «Летучий голландец».

- «Университетские смены» стартовали ещё в июне. Благодаря, этому проекту около 11 тысяч подростков ДНР И ЛНР примут этим летом ведущие университеты России. Вот и в Омске заканчивается вторая смена для 56 подростков, которых принимал ОмГПУ. Сегодня ребят с утра ждёт парк развлечений на Зелёном острове. Надеюсь, что помимо образовательной программы, мастер-классов, знакомства с регионом, у ребят останется память и о гостеприимстве сибирской земли, о новых друзьях и массе впечатлений. Каждый из нас, кто встречался с этими ребятами, никогда не забудет их глаза. И становится уже личным долгом желание помочь Донбассу, - уверен депутат Омского городского Совета Юрий Арчибасов.

Развлекательная программа состоялась 27 июля. Как раз в этот день у одной из участниц Университетской смены Виктории Чучук сегодня День рождения. Ей исполнилось пятнадцать лет.

- Я из маленького посёлка под Донецком. Очень рада, настроение отличное. Так совпало, что именно сегодня, в мой День рождения нас пригласили в парк прокатиться на аттракционах. Я счастлива, — поделилась школьница.

А вот Виктора Бояра, который учится в школе №20 в Донецке, впечатлили виды Омска. Благодаря поездке в Сибирь он узнал много нового и воочию. Познакомился с местным гостеприимством.

- Прокатился на колесе обозрения и увидел крыши ваших домов, они радужные, цветные. Я был в Ростове, там, когда смотришь на город, он кажется однообразным, серым. Омск светлый, тихий и уютный. Узнал, что архитектура ваша, особенно в центре, похожа на питерскую, поскольку её строили одни и те же мастера, — рассказал Виктор Бояр.

После катания на аттракционах школьники сыграли в аркадные игры. Они с азартом соревновались в меткости и набирали баллы, а в подарок получали мягкие игрушки.