Пенопластовое лакомство: известный омский кондитер отправил на праздник муляж вместо торта

Вкуснятина из пенопласта шокировала абсолютно всех. Фото: паблик «Версус. Чёрный список» во «Вконтакте»

Накануне в паблике «Версус. Чёрный список» в социальной сети «Вконтакте» появился пост с жалобой жительницы Омска на недобросовестного кондитера.

Как рассказала женщина, она хотела заказать трехъярусный торт на день рождения мужу и обратилась с этой целью к известному кондитеру Владе Сорокиной. Исполнительница попросила с омички 15 тысяч рублей за работу. При этом фигурка машины, которая была на кондитерском изделии, была бесплатной - кондитер отказалась брать за нее деньги, потому что она ей не понравилась.

- Перевела остаток 10 тысяч рублей - это была моя ошибка, что сразу отправила остаток, не посмотрев на торт. Перед тем как вывозить его в зал, я пошла на кухню, где мягко говоря офигела. Да, он был трехъярусным, больших размеров (я ещё подумала, где там 7 килограммов, он такой огромный), но машина была никакая, цвет был какой-то грязный, покрытие всё кривое. Думаю ладно, сами маленько подправили всё и я ушла готовиться к выносу торта, - написала в посте женщина.

Злополучная машинка на торте. Фото: Фото: паблик «Версус. Чёрный список» во «Вконтакте».

Однако когда вынесли торт, омичка была неприятно удивлена его внешним видом, но сюрприз ждал ее впереди.

- Вынесли торт. Первым его начал резать супруг. В машинке начинка была совершенно другая. Ладно, думаю, не так критично. Но когда верхний ярус раздали гостям, я официантов попросила, чтобы разрезали два оставшихся. И тут произошло то, чего я никак не ожидала увидеть - два нижних яруса были из пенопласта!. Все гости в шоке! Я в шоке! Не знаю, что делать!, - поделилась женщина.

На следующий день она позвонила недобросовестному кондитеру и попросила вернуть деньги за один ярус с не той начинкой и два других из пенопласта. Исполнительница переложила всю вину на официантов и сказала, что все выполнила правильно.

Отметим, после этого гневного поста жители Омска и другие неравнодушные россияне пошли писать негативные комментарии в группу кондитера во «ВКонтакте».

Напомним, ранее в Омске женщина подала заявление в полицию на «целительницу», которая провела обряд с яйцами на улице и обманула ее дочь на 60 тысяч рублей.

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