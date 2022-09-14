Обряд на яйцах: незнакомка на улице пыталась снять порчу с 17-летней омички

Незнакомка пообещала провести еще один обряд с яйцами на следующий день, но не пришла Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Накануне омский отдел полиции № 7 обратилась 45-летняя жительница Советского округа с заявлением о мошенничестве в отношении ее дочери. Об этом сообщили пресс-службе ведомства.

Как рассказали в полиции, оперативники опросили 17-летнюю девушку и выяснили, что днем на остановке «СибАДИ» к ней подошла незнакомка и поинтересовалась, где находится ближайший банк. Но разговор не закончился просто так - женщина сообщила омичке, что на нее и на деньги на ее банковской карте кто-то наложил страшную порчу. Потерпевшая поверила незнакомке и пошла к банкомату, чтоб снять 30 тысяч рублей, а после этого пошла в магазин за яйцами, которые были так необходимы для обряда. «Целительница» провела обряд и даже попыталась подтвердить свои слова - она показала образовавшееся на желтке одного из яиц черное пятно. Снять порчу полностью не получилось, поэтому незнакомка попросила все ценное - золотую цепочку, 30 тысяч рублей и смартфон - отдать ей. После потерпевшая и «целительница» договорились встретиться вновь в этом же месте на следующий день. В назначенный день незнакомка не пришла. Только тогда девушка поняла, что стала жертвой мошенницы.

После обращения матери потерпевший полицейские завели уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении злоумышленницы. Сумма материального ущерба составила более 60 тысяч рублей.

Сейчас правоохранители разыскивают «целительницу», обманувшую молодую омичку.

Ее приметы: на вид 30-35 лет, среднего телосложения, ростом около 155-160 сантиметров, волосы черные. Была одета в черную куртку до пояса, синие джинсы, белые кроссовки.

Всех, кто знает разыскиваемую или обладает информацией о ее местонахождении, просят обращаться в полицию по телефонам: 79-35-02, 102 (02).

Напомним, ранее в Омске полицейские разыскивали влюбленную парочку, которая расплатилась в интим-магазине чужой карточкой, найденной на улице.

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