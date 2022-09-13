Новосибирские хирурги спасли омского младенца на 13-е сутки после рождения

Фото: ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России.

Новосибирские кардиохирурги рассказали об истории спасения омского младенца, которая случилась 13 дней спустя после рождения малютки. Все дело в том, что малыш появился на свет много раньше срока. Он весил всего 1,6 килограммов. А сердечно-сосудистая система из-за раннего рождения была недостаточно развитой.

Чтобы спасти малыша из Омска, его отдали на попечение хирургов новосибирского Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина. Кроху экстренно доставили на реанимобиле из Омска. Без своевременного вмешательства кардиохирургов ребенок бы погиб.

Специалисты диагностировали у ребенка диагностировали дефекты межпредсердной и межжелудочковой перегородок. Эта аномалия провоцировала смешение насыщенной (артериальной) и обедненной кислородом (венозной) крови. У младенца повышалось давления в легочных сосудах, а эмбриональный сосуд, соединяющий аорту с легочной артерией, который в норме закрывается в первые дни жизни ребенка, до сих пор был с просветом. Ребенку нужна была операция и срочно.

Фото: ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России.

- Маловесные дети тяжело переносят «открытые» вмешательства. По этой причине в практике мы стараемся максимально уменьшить хирургическую агрессию в лечении таких пациентов. Прежде всего рассматриваем возможность эндоваскулярной или гибридной процедуры. Малотравматичное паллиативное вмешательство позволяет нам отложить большую «открытую» операцию, чтобы ребенок смог подрасти и набрать достаточный вес. Но в связи с отсутствием альтернативы мы провели именно «открытую» операцию, – прокомментировала сердечно-сосудистый хирург Наталия Ничай.

В ходе вмешательства без использования искусственного кровообращения хирурги выполнили коррекцию перевязали и пересекли открытый артериальный проток, а также сузили ствол легочной артерии, чтобы ограничить поток крови через нее.

- Малыш неплохо перенес операцию, его выписали на восьмые сутки после вмешательства. В этом большая заслуга наших анестезиологов-реаниматологов, которые сумели оперативно подготовить ребенка к хирургическому вмешательству после транспортировки, являющейся колоссальным стрессом для организма, а после операции выходили и подготовили малыша к переводу в стационар по месту жительства, – подытожила Ничай.

Когда малыш подрастет и наберет вес, ему предстоит радикальная коррекция дефектов межпредсердной и межжелудочковой перегородок уже в условиях искусственного кровообращения.

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