Омич пытался стащить телевизор с вокзала, но его спугнул кассир

Злоумышленник ждал электричку в Омск, но не смог устоять перед соблазном присвоить себе плазму. Фото: сайт wiki.nashtransport.ru

Накануне стало известно о курьезном инциденте произошедшем в здании вокзала в Омской области. О нем сообщили в пресс-службе транспортной полиции.

Как рассказали ведомстве, 26-летний мужчина ждал электричку в Омск в здании вокзала станции Жатва. В один момент предприимчивый омич заметил плазменный телевизор, висящий на стене, и решил его присвоить себе. Злоумышленник убедился, что рядом никого нет, и подвинул кресла в зале ожидания к стене, встал на них и начал снимать плазму с креплений.

Однако стащить телевизор омичу не удалось. Злоумышленнику напугал неожиданно появившийся кассир. Мужчина бросился в бега, но сотрудники сотрудники омского линейного управления МВД оперативно задержали его. На предприимчивого жителя Омска завели уголовное дело по статье «Покушение на тайное хищение чужого имущества». Теперь злоумышленнику грозит до 2 лет колонии.

Добавим, в настоящее время правоохранители завершили расследование и передали материалы уголовного дела в суд.

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