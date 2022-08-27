В Омске 28-летний автомойщик совершил две кражи за один день

На украденном велосипеде омич поехал в продуктовый магазин, откуда вынес энергетик и мороженое Фото: Олег ЗОЛОТО

Накануне сотрудникам полиции поступило сообщение о краже в магазине на улице 1-й Енисейской на Левобережье. Омич, не заплатив за товар, покинул торговую точку.

Как сообщили в ведомстве, прибывшие на место правоохранители установили, что 28-летний мужчина, работающий на одной из автомоек, причастен не только к краже мороженого и энергетика из магазина, но и велосипеда. О хищении двухколесного транспортного средства мужчина рассказал полицейским сам. Видимо, его напугал их быстрый приезд.

Позже в полицию обратилась 54-летняя женщина, которой и принадлежал украденный велосипед. С ее слов, она оставила его около дома всего на несколько минут, а когда вернулась, не обнаружила его на месте. Причиненный ущерб омичка оценила в 10 тысяч рублей.

Как рассказал сам злоумышленник, рабочий день выдался тяжелый, по этой причине он решил взять чужой велосипед, чтобы добраться домой. На нем он поехал в продуктовый магазин, где и совершил вторую кражу.

В настоящее время в отношении 28-летнего омича сотрудники полиции завели уголовное дело по статье «Кража».

Добавим, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. Кроме того, в его послужном списке фигурируют также побои и угон автомобиля.