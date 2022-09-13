В Омске этой ночью горели две многоэтажки в Центральном округе

Фото: ГУ МЧС по Омской области

Накануне в ночь с 12 на 13 сентября в Центральном округе произошло в двух многоэтажках произошли пожары. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области.

Сообщение о пожаре в 9-этажке в Центральном округе поступило в спасательную службу в полчетвертого утра. Прибывшие на место пожарники увидели густой черный дым из окон квартиры на 8 этаже. До их приезда из дома самостоятельно эвакуировались 15 человек. Одного жильца 9-этажки спасли уже пожарники. Возгорание удалось локализовать за несколько минут, а на его полную ликвидацию ушло около полутора часов.

- При пожаре в квартире были повреждены вещи на площади 10 квадратных метров, закопчены стены квартиры на всей площади в 58 квадратных метров, - добавили в ведомстве.

Сообщение о втором пожаре поступило на пульт дежурного в 4 утра. На этот раз возгорание произошло в подвальном помещении 14-этажки. В этот раз ликвидировать его получилось быстро.

- До прибытия пожарной охраны из здания самостоятельно эвакуировались 27 человек. Горел оконный проём и вещи в подвальном помещении. В результате пожара повреждены вещи б/у и оконная рама на общей площади 5 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области.

Добавим, в ведомстве отметили, что при двух пожарах никто не пострадал. В настоящее время специалисты пытаются установить, что стало причиной возгораний.

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