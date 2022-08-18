Минус жизнь: в Омске пожарные спасли из огня двух кошек

Фото: пресс-служба МЧС Омской области.

Вчера, 17 августа, в пятиэтажном доме в Омске в Кировском округе по улице Рокоссовского, 20/2 случился пожар. Как сообщили в МЧС региона, возгорание произошло в послеобеденное время в одной из квартир второго этажа. Прибывшие на место происшествия пожарные попытались проникнуть в квартиру через дверь - но она была заперта. Хозяев не было дома - в квартире оставались только две кошки.

- Я живу не в этом доме, но неподалеку. Мне стало интересно, куда летят пожарные машины. Когда я подъехал, на месте уже работал один экипаж, пожарные вскрывали окно квартиры, чтобы спасти животных. Я знаю точно, что это были кот и кошка. Сначала спасатель вынес на руках кота, который был в предсмертном состоянии, может, даже без сознания. Потом, минут через пять, вынесли кошку, ей было лучше и не потребовалась даже кислородная маска. Видео я записал в 15:20, значит, возгорание произошло примерно в 15:00–15:10, — рассказал Константин.

А вот, что рассказал начальник караула 31 пожарно-спасательной части Булат Булхаиров, который при закрытой квартире принял решение на установку трехколенной лестницы. По ней спасатели проникли через окно в квартиру и ликвидировали возгорание.

- В помещении они обнаружили двух пострадавших - это были две кошки. Домашних питомцев заботливо вынесли на свежий воздух и провели реанимационные мероприятия - кошкам дали подышать воздухом из дыхательного аппарата, слегка полили водой, чтобы они пришли в чувства. Животных удалось спасти, - резюмировал сотрудник службы спасения.

По словам очевидца происшествия, животных «откачивали все время, пока тушили пожар, то есть минимум тридцать минут».

- На место прибыли четыре пожарные машины и две кареты скорой помощи. Из-за черной копоти не было видно, что именно горело в квартире, - завершил свой пост очевидец.

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