Шесть омичек участвуют в конкурсе журнала Maxim на звание самой сексуальной

43-летняя претендентка на звание самой сексуальной женщины, омичка Наталья Лазарева. Фото: соцсети.

В России с 1 сентября проходит конкурс MISS MAXIM 2022. Читатели журнала голосуют за самую сексуальную девушку страны. Среди участниц - шесть жительниц Омска. В этом году заявки принимались электронно. Заявить о себе в полный голос решили сразу несколько девушек и женщин.

Лидирует среди землячек 32-летняя Юлия Суворова с рейтингом 51% и 176-й строчкой.

Лидер рейтинга среди омичек - 32-летняя Юлия Суворов. Фото: соцсети.

За ней с 46%-м рейтингом, на 247-м месте, расположилась 39-летняя Есения Панч.

39-летняя Есения Панч. Фото: соцсети.

Самой молодой претендентке - Ангелине Малышевой - 22 года. Она набрала 42% и пока занимает 293-ю строчку.

22-летняя Ангелина Малышева. Фото: соцсети.

46-летняя Ольга Берсенева — самая старшая среди участвующих омичек. Её рейтинг — 40%, на данный момент она занимает 318-е место.

46-летняя Ольга Берсенева. Фото: соцсети.

За ней значится имя Анастасии Скотынянской, которой 25 лет. У неё — 39% рейтинга, пока девушка находится на 329-й строчке рейтинга.

25-летняя Анастасия Скотынянская. Фото: соцсети.

Наконец, последняя омичка в длинном списке - 43-летняя Наталья Лазарева - претендентка находится на 369-й строке с рейтингом 31%.

Победительницу большого российского конкурса организаторы назовут 27 октября.

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