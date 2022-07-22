Многодетная мать из Омска, ставшая первой вице-миссис Вселенная, рассказала о провокационном конкурсе красоты

Ирина Рягузова (на фото слева) в современном русском костюме «Весна». Справа представительница Ямайки. Фото: личный архив героини публикации

В свои 38 лет Ирина Рягузова выглядит сногсшибательно. Красивая, высокая и стройная брюнетка гордость не только мужа, но и пятерых детей. По ее талии так и не скажешь, что она сама родила двух любимых мальчишек и трех прекрасных дочерей. Но факт остается фактом.

Бизнесвумен, благотворитель, прекрасная мать и жена. А в этом году Ирина стала Первой вице-миссис Вселенная. Конкурс красоты прошел в корейском Сеуле, где более сотни женщин со всей планеты хотели заполучить поистине космическое звание. О своем участии и большой победе омичка рассказала в интервью корреспонденту «КП-Омск».

Стадия принятия

Ирина рассказывает, что решение принять участие в конкурсе красоты пришло спонтанно. Однажды, стоя у зеркала, она поняла, что для ее неуемного характера нужны новые горизонты. Оценив свои внешние данные, женщина решила попробовать себя в модельном бизнесе.

- У меня пятеро детей и я этого не скрываю - это моя фишка. Я понимаю, что я прекрасно выгляжу. И это не следствие изнуряющих тренировок, диет, а просто образ жизни, - поясняет Ирина.

Поначалу семья отнеслась к решению главной хранительницы очага с настороженностью. Муж, дети и родственники прошли все стадии принятия. Но у многодетной матери была цель, к которой она незабвенно шла.

В свои 38 лет Ирина не скрывает возраст и количество детей. Фото: личный архив героини публикации

Короновали

Первую корону Ирина Рягузова взяла в Омске. Но о том конкурсе она вспоминает с неохотой. Говорит, слишком маленький город, чтобы было все честно. А вот вторая победа была уже в Москве. Там омичка получила звание, которое обеспечило ей поездку на Всемирный конкурс красоты в Корею.

- Корейцам я запомнилась по московскому выступлению в творческом номере. Когда у нас было онлайн-собеседование перед вылетом в Сеул, организаторы увидев меня воскликнули: «Так это были вы, которая танцевала с дочками». Они сразу оживились. Такая реакция была мне очень приятна, - вспоминает Рягузова.

Третья корона честным трудом завоевана в Корее. Звание Первой вице-миссис далось очень сложно. Особенно в свете геополитической ситуации, которая тоже не обошла конкурс.

Большая политика

Само участие в конкурсе было волнительным. Особенно, если учесть, что Ирину заранее предупредили, что могут быть провокации как к участнице из России.

- Я была готова, что меня могут облить зеленкой, разорвать платье, ну, все, что угодно. Но эти девочки были грамотно подготовлены. Не столько к конкурсу, сколько к политической игре, - поясняет Первая вице-миссис.

В рамках конкурса состоялся женский форум. Его темой стало женское насилие в семье. Все участницы должны были подготовить тематические ролики, но исключением стала всего лишь одна страна.

- Участницы из Украины показали жуткое видео. Кадры без всяких имен и названий. Там была война, разруха, мертвые дети, могилы, кресты. Все было сделано так, что после этого видео выступала я. Мне пришлось держать ответ. И я сказала, что мне очень жаль, что политическая тема сегодня вошла в стены этого зала. И встала четверть зала и все люди аплодировали. После окончания форума мне в течение двух дней подходили девушки и со словами поддержки, - рассказывает Ирина.

В первую очередь мама

Добившись успеха и на этом поприще, Ирина уже мечтает покорять новые вершины. Но это пока только планы, ведь самое ценное находится в Омске. Здесь работает ее муж, учатся дети, развивается ее маленький магазин. Больше всего женщина с таким высоким титулом хочет простого земного, чтобы ее дети выросли достойными людьми, поэтому прикладывает максимум усилий к их воспитанию.

- Я хочу чтобы мои дети развивались, чтобы они не как сорняки были брошены, а становились лучше с каждым днем. Особенно это касается жизненных устоев. Я им предлагаю способы развития, они выбирают, что им интересно. Самому взрослому 16, а самумом маленькому 3,5. Дети разные, а принцип работы с ними один и тот же. Я каждого люблю одинаково.