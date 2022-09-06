В Омской области 24-летний парень погиб, попав в жатку работающего комбайна

Жуткая трагедия произошла при уборке зерновых в Нижнеомском районе Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Накануне в Омской области на уборке зерновых произошла жуткая трагедия, в результате которой погиб молодой сельчанин.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Омской области, по предварительным данным, около 19:00 3 сентября текущего года во время работы в поле в жатку работающего комбайна по неосторожности угодил 24-летний парень из села Хомутинка Нижнеомского района. «Встреча» с сельскохозяйственной техникой для молодого омича закончилась очень печально - он получил тяжелые травмы. Прибывшие на место медики доставили его в больницу, где он в скором времени и скончался.

В настоящее время ведомство проводит доследственную проверка по факту чудовищной гибели 24-летнего сельчанина в Нижнеомском районе. В ходе нее сотрудники следственных органов установят все обстоятельства произошедшего и вынесут процессуальное решение.

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