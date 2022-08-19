В Омске с 9 этажа упал и разбился насмерть рабочий, который красил балконы

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Омской области.

Сегодня днем на Левобережье произошла очередная страшная трагедия. Рабочий, красивший балконы многоэтажки по адресу улица Ватутина,13, упал с девятого этажа и разбился насмерть. Погибшему по информации Следственного комитета было всего 18 лет.

Как сообщили в ведомстве, в момент происшествия рабочий находился в корзине автогидроподъемнике и выпал из нее при спуске после завершения работ. В ближайшее время будет заведено уголовного дела по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».

Добавим, прокуратура также проводит проверку для установления причин и обстоятельств трагедии. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что будет выяснено, соблюдались ли правили техники безопасности при выполнении высотных работ.