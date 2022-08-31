Видеоролик: в Омске пожарные откачали двух спасенных из огня кошек

Напомним, что 17 августа в пятиэтажном доме в Омске в Кировском округе случился пожар. Как сообщили в МЧС региона, загорелась одна из квартир второго этажа. Прибывшие на место происшествия пожарные попытались проникнуть в квартиру через дверь - но она была заперта. Хозяев не было дома - в квартире оставались только две кошки.

- Я живу не в этом доме, но неподалеку. Мне стало интересно, куда летят пожарные машины. Когда я подъехал, на месте уже работал один экипаж, пожарные вскрывали окно квартиры, чтобы спасти животных. Я знаю точно, что это были кот и кошка. Сначала спасатель вынес на руках кота, который был в предсмертном состоянии, может, даже без сознания. Потом, минут через пять, вынесли кошку, ей было лучше и не потребовалась даже кислородная маска, - сообщил тогда очевидец.

«КП-Омск» разыскал героя-спасателя - Булата Булхаирова - и сделал тематический ролик. О таких поступках должны помнить.

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