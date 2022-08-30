Художник Никас Сафронов приступил к созданию омской аллеи славы

Фото: Владимир Казионов.

Большой просветительский проект, посвященный славным страницам истории омского и мирового спорта, будет реализован в Омске осенью 2023 года - здесь создадут аллею славы. В новом городском пространстве разместят бюсты и портреты выдающихся омских спортсменов. Они послужат не только исторической памяти, но и делу воспитания подрастающего поколения. Сразу в двух мастерских: Народного художника России Никаса Сафронова и члена Союза художников России скульптора Сергея Полегаева – кипит работа. Всего за год им предстоит создать для нашего города законченные визуальные образы 22-х Олимпийских чемпионов.

Сергей и его команда занимаются подготовкой эскизов будущих бюстов, «расстановкой на местности», подбором материалов.

Никас работает над портретами. Одним из первых героев проекта, побывавших в мастерской художника, стал двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко. Спортсмен поделился впечатлениями от совместной работы и отметил, что художник очень внимательно относится к мельчайшим деталям.

Фото: Владимир Казионов.

- Никас изучил жизненный путь каждого спортсмена, чьи портреты ему предстоит написать. Внимательно работал с медалями. С фотоматериалами, - рассказал Алексей. — Мне кажется, ему удается делать портреты «живыми», но, конечно, главную оценку дадут омичи, когда вся работа будет закончена. В целом могу сказать, что у меня был опыт работы с омскими художниками, но мастерская Никаса Сафронова отличается от того, что я видел прежде. Это целый мир. Пространство, где рождаются и живут картины, настоящий дом-музей.

Спортсмен не колебался, получив приглашение поучаствовать в «олимпийском» проекте. И эта история - не ради славы.

Фото: Владимир Казионов.

- Когда ты впервые приходишь в зал, на первую в жизни тренировку, ты не думаешь о больших достижениях, не представляешь свой портрет в музее или бюст на аллее славы. И, когда ты поднимаешься на олимпийский пьедестал, таких мыслей тоже не возникает. Но, когда поступает предложение поучаствовать в популяризации спорта; показать детям, молодым ребятам, что мы такие же обычные люди и при определенном характере и упорстве можно достичь высоких результатов, почему не согласиться? Хороший воспитательный и образовательный момент, - пояснил Тищенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В сентябре 2023 года, по инициативе мэра Шелеста, в Омске появится аллея бюстов олимпийский чемпионов

Известный российский художник Никас Сафронов напишет для нее портреты омских спортсменов (подробнее...)