В сентябре 2023 года, по инициативе мэра Шелеста, в Омске появится аллея бюстов олимпийский чемпионов

Каждый бюст будет располагаться на отдельном постаменте с информацией о конкретном спортсмене. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Омский мэр Сергей Шелест продолжает развитие традиций меценатской поддержки для города. Правда, новый проект касается уже не ремонта школ и других детских учреждений, а создания местной «Аллеи олимпийских чемпионов». Поддержать идею вызвался известный российский меценат Сергей Козубенко. Общественное пространство должны открыть в нашем городе в сентябре 2023 года.

Бюсты омичей - победителей Олимпийских игр разных лет, а также бюст Александра Карелина, которого многое связывает с Омском, в свою очередь, создаст член Союза художников России Сергей Полегаев. Каждый бюст будет располагаться на отдельном постаменте с информацией о конкретном спортсмене. Скульптор уже приступил к работе над эскизами.

Вместе с Сергеем Полегаевым в проекте задействован действительный член Российской Академии художеств, народный художник Российской Федерации Никас Сафронов. Он напишет портреты олимпийских чемпионов. Кстати, первая живописная работа уже готова - это портрет двукратного олимпийского чемпиона Алексея Тищенко. В работе - портрет прославленного биатлониста Владимира Барнашова.

На минувшей неделе Сергей Полегаев и Никас Сафронов работали в Омске. Они пообщались с мэром города Сергеем Шелестом и несколькими героями проекта, посмотрели потенциальные места размещения бюстов, побывали у памятника Петру I и встретились с омскими коллегами.

- Я уже бывал в Омске и ваш город мне очень нравится. - Поделился впечатлениями Никас Сафронов. - Здесь родился один из моих любимых художников - Михаил Врубель, здесь люди знают и понимают, что такое культура и искусство. И, конечно же, это город прославленных спортсменов. Я рад принимать участие в проекте, посвященном олимпийским чемпионам. Их портреты найдут место в одной из омских музеев и будут напоминать жителям и гостям города о славных страницах спортивной истории Омска.