В Омске нашли пропавшего накануне 13-летнего мальчика с проблемами в общении

Фото: соцсети.

В Омске нашелся 13-летний мальчик, которого вчера потеряли родители. Малыш был найден волонтерами и участниками поискового отряда.

- Волонтеры «ЛизаАлерт» вели ребенка более получаса до момента, когда он зашел в здание банка, – рассказала инфорг отряда «ЛизаАлерт Омск» Рада Маевская. – Есть строгие правила: мы не подходим к ребенку без полиции и без родителей, если нет прямой угрозы жизни и если дело происходит не в лесу. Мы сразу передали информацию полиции и повезли родителей к ребенку. В этот момент в банк зашли представители «Доброспаса».

Фото: соцсети.

- Как и положено в таких случаях, ждем полицию и везем родителей ребенка на встречу с ним. И радостно ожидаем «Найден, жив!», - сообщил один из волонтеров в соцсети.

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