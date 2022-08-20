Срочно! В Омске пропал ребёнок, который плохо контактирует с людьми

Фото: соцсети.

В Омске пропал ребёнок, который плохо контактирует с людьми. Он пропал сегодня в садоводстве «Заветы Мичурина». Алексей Анисимов 2009 года рождения ушёл из дома, пока его мама была занята по хозяйству.

Приметы: рост 130 см, среднего телосложения, волосы светлые, глаза серо-зеленые.

В момент исчезновения был одет в жёлтую футболку с красными буквами или полосками, красные шорты, кеды джинсовые.

Полиция акцентирует внимание жителей города на том, что ребёнок ранее уже уходил из дома. Также у мальчика наблюдаются проблемы со здоровьем: он не ориентируется в пространстве и плохо контактирует с окружающими.

Стражи правопорядка просят горожан, располагающих какой-либо информацией, которая поможет разыскать Алексея Анисимова, позвоните в полицию по тел.: 8 (3812) 79–25–02 или 102.