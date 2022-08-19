Управление гневом: в Омске мужчина громил автобус железной урной для мусора

Омич признался, что на него «что-то нашло». Фото: Олег ЗОЛОТО

19 августа в Амурском поселке Омска произошел инцидент. По словам свидетелей происшествия, на автобус, который двигался по маршруту 45, напал мужчина с железной урной. Тяжелым предметом нападавший вооружился прямо на остановке. Со слов очевидца, на конечной остановке «21 Амурская» пассажир разбил окно автобуса. Как предполагают свидетели происшествия, напавший на транспорт мужчина был пьян, агрессивен и не хотел платить за проезд. После содеянного он даже попытался скрыться.

- Пытался убежать, но его поймали. На место были вызваны сотрудники полиции, - сообщил очевидец инцидента в соцсетях.

Уже немногим позже пресс-служба полиции города разъяснила, что мужчину разозлила не требуемая оплата, а просто на него что-то нашло. Дебошир в полиции проверка продолжается. Агрессивного омича привлекут к административной ответственности и заставят оплатить все расходы по восстановлению автобусного окна департаментом транспорта города.

- Предварительно установлено, что гражданин 1967 года рождения, житель Азовского района, проходил мимо конечной остановки общественного транспорта в состоянии опьянения и бросил в окно автобуса № 45 попавшую под руки мусорную урну. В салоне автобуса пассажиров не было. Гражданин задержан, доставлен в полицию, сейчас в ситуации разбираются участковые уполномоченные полиции? - сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

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