В Омске бесстрашного пешехода насмерть сбила маршрутка №222

Мужчина скончался на месте от полученных травм. Фото: Стоп-кадр видео

Страшное происшествие произошло вечером 29 июня. Водитель маршрута №222 насмерть сбил мужчину, который переходил дорогу на красный сигнал светофора. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области.

Столкновение случилось на пересечении улиц 10 Лет Октября и Лескова. На тот момент в салоне маршрутки находились 8 пассажиров и 49-летний водитель. Никто из них не пострадал, а вот попавший под колеса омич от полученных травм скончался на месте.

Напомним, что 16 июня водитель этого же маршрута сбил на пешеходном переходе троих подростков, которые переходили на зеленый сигнал светофора. Тогда пострадали все три школьника. Одна девочка была доставлена в больницу без сознания.

Маршрут №222 обслуживает ИП Алгазин. После предыдущего ДТП транспортный надзор инициировал проверку перевозчика.