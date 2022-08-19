Где в Омске можно вакцинироваться от коронавируса: адреса прививочных пунктов

В начале прививочной кампании омичам предлагали 4 вида вакцины, сейчас в основном осталась группа препаратов «Спутник». Фото: Олег ЗОЛОТО

В Омске снова набирает обороты коронавирус - зараженных становится больше. Специалисты института Гамалеи прогнозируют пик заболеваемоти очередной волны на конец августа. С начала прививочной кампании в Омске вакциной воспользовались 1 млн 225 тысяч человек среди жителей города и области. Прививаются в основном «Спутником-V», для ревакцинации - «Спутник Лайт».

В начале прививочной компании сделать укол можно было только в нескольких медучреждениях. Вакцины было не так много, да и специальные условия для ее хранения были не во всех поликлиниках. Сейчас ситуация кардинально изменилась. Во всех медучреждениях оборудовали пункты вакцинации и препарат есть в наличии. Омич может прийти в поликлинику, куда прикреплен по месту жительства, и поставить прививку там. Сейчас список включает свыше ста медучреждений. При этом пока временно омичей не принимают в прививочных кабинетах, которые на некоторое время открывали ранее в торговых центрах. Пока в этом нет необходимости.

Все равно, чтобы получить прививку от коронавируса, омичам придется записаться на прием заранее. Как это можно сделать?

- Через личный кабинет на портале ГосУслуги. В специальной вкладке нужно заполнить форму, где ввести имя и фамилию, номер СНИЛС, номер полиса медицинского страхования, контактный телефон и электронную почту. После этого можно будет выбрать удобную больницу и время для визита. Так можно записать не только себя, но и своих родственников.

- По телефону. Для этого нужно позвонить в регистратуру нужной поликлиники и записаться на прививку. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис медицинского страхования.

- При личном визите. С документами можно прийти в поликлинику и записаться на прививку лично.

Адреса поликлиник в Омске, где можно поставить прививку:

- Городская поликлиника № 1 (ул. Карла Либкнехта, 3)

- Городская поликлиника № 2 (ул. 10 лет Октября, 179)

- Городская поликлиника № 3 (ул. Вильямса, 26А)

- Городская поликлиника №4 (Академика Королева пр-т., 10/2)

- Городская поликлиника №6 (ул. Фугенфирова, 10)

- Городская поликлиника № 7(Лизы Чайкиной ул., 21)

- Городская поликлиника №8 (ул. Багратиона д.10)

- Городская поликлиника № 9 (ул. Кучерявенко, 5)

- Городская поликлиника № 10 (Моторная ул., 7Б)

- Городская поликлиника № 11 ( ул. Заозерная, 9 б)

- Городская поликлиника № 12 (ул. Куйбышева, 75)

- Городская поликлиника №13 (ул. Яковлева, 145)

- Городская поликлиника №14 (ул. Кемеровская, 1)

- Городская поликлиника №15 ( ул. Пушкина, 128)

- Медико-санитарная часть № 4 ( ул. Академика Павлова, 29).

Также работают выездные прививочные бригады. Они могут привить коллективы предприятий прямо на рабочем месте. Для того, чтобы вызвать медиков, руководителю необходимо обратиться на горячую линию и оставить заявку.

Жители области могут поставить прививку в районных поликлиниках. Для вакцинации жителей из труднодоступных населенных пунктов или маломобильных граждан работают мобильные бригады. Для их вызова также нужно позвонить в больницу и оставить заявку.

О том, где можно сделать тесты на коронавирус, мы уже рассказывали в нашем материале. Если вы переболели вирусом и у вас высокий показатель антител, то, как отмечают медики, делать прививку в ближайшее время вам не стоит.