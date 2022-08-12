«Щели огромные, было страшно, месяц назад мы съехали»: мать двоих детей снимала квартиру и не жила в обрушившемся омском доме

Двое детей этой женщины (в белом на фото) жили в доме еще месяц назад, но постоянно жить в страхе они не хотели. Фото: Наталья ВИРКУНЕН

В Омске жительница печально известного дома по улице 20 Партсъезда, 53, который рухнул сегодня, сообщила что выехала из своего жилья около месяца назад.

- У меня квартира вот прямо рядом с этими туалетными комнатами, двое детей. Ребенок постоянно играл здесь, а было страшно, очень страшно... Мы стучались год и четыре месяца во все инстанции и ничего не могли добиться, зашевелились все только сегодня, - сообщила женщина.

Где-то рядом с туалетными комнатами расположено жилье семьи героини публикации. Фото: Наталья ВИРКУНЕН

После обрушения жительница даже не пошла в дом за своими вещами - настолько страшно омичке было туда заходить. Необходимые для нее вещи пошли забирать родственники.

В последний месяц перед обрушением, видя, что трещины в стенах становятся все шире, по ним бежит вода, сыпется крошка кирпичной кладки, мать двоих детей собрала семью и переехала в съемное жилье. Что будет дальше, ей пока неизвестно.

Отметим, что в обрушившемся доме было 160 комнат, в которых проживали пострадавшие горожане. Соседний дом, по словам соседей, расположенный в 10 метрах, в свое время тоже начал терять кирпичи в облицовке. Этот дом, наравне с обрушившимся, также обследовала специальная комиссия. В итоге было принято решение усилить прочность стены, переложить кирпичную кладку.

Соседняя пятиэтажка - точно такая же - после перекладки торцовых стен выглядит намного лучше, по крайней мере, дом цел. Фото: Наталья ВИРКУНЕН

По словам жителей этого дома, за соседний - тот, что рухнул - даже браться не стали, сообщили, что фундамент сгнил и что-то укреплять уже в тот момент не имело смысла.

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