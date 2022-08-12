Омские спасатели продолжают ломать торчащие перекрытия и куски стен обрушившейся части дома

С противоположного торца дом тоже рушится: есть трещины и пустоты в кирпичной кладке. Фото: Наталья ВИРКУНЕН

В Омске по улице 20 Партсъезда, 53 продолжают разгребать завалы. Как сообщили ранее, под ними могут быть взрослый мужчина и мальчик (возраст неизвестен). С наступлением темноты жители все равно не расходятся - все в ужасе наблюдают за происходящим.

При этом МЧС ни на минуту не прекращает работу. Несколько бригад спасателей поочередно ломают остатки торчащих стен - это делается для того, чтобы части конструкций не обвалились впоследствии. Затем лом кирпича и стен убирают.

Самих жильцов обвалившейся пятиэтажки продолжают водить в свои комнаты - чтобы они собрали вещи, необходимые на первое время. Выносят документы, домашних питомцев и самое необходимое. Одни направляются ночевать к родственникам, другие - в 12 гимназию. Последних развозят автобусами.

Завтра жителям дома, по их же словам, пообещали встречу с представителями мэрии: необходимо решить вопрос с восстановлением документов и жильем на первое время.

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