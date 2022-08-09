Омич получил перелом позвоночника при заготовке дров на зиму

Мужчина отказался от госпитализации Фото: Анатолий ЖДАНОВ

С жителем Тарского района Омской области произошел несчастный случай. Всё произошло у деревни Большие Кучки.

33-летний мужчина заготавливал на зиму дрова. Дела он это законно или нет, неизвестно. В один момент одно из деревьев начало падать по неправильной траектории и его ветка сильно ударила мужчину.

Пострадавшего доставили в больницу, где врачи диагностировали у него закрытый перелом поперечных отростков справа с 12-го грудного по 4-й поясничный отдела позвоночника. От госпитализации пострадавший отказался. Полиция проводит проверку.

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