В Омской области во время поиска трупа в реке погиб 40-летний спасатель-водолаз

Фото: СУ СКР по Омской области

Накануне в Омской области погиб спасатель-водолаз. Инцидент с профессиональным ныряльщиком случился во время поисков пьяного утопленника в реке Иртыш, недалеко от деревни Нововаршавки. Ныряльщики пытались найти тело по горячим следам - в темное время суток.

- Около 9 вечера 35-летний мужчина подшофе решил искупаться и утонул прямо на глазах у друзей. Спасать его было некому, так как он зашел в воду на «диком» пляже. На место прибыли водолазы, которые начали поиски тела, - сообщили в пресс-службе следственного комитета РФ по Омской области.

Мужчина был отличным профессионалом - он изо всех сил искал труп, видимо, в какой-то момент выбился из сил. К тому же, место, где случилось происшествие, дикое, наверняка, воду никто не расчищает для купания. Как рассказывают коллеги погибшего водолаза, тем вечером вообще это заколдованное место не спешило отпускать людей в безопасность и тепло.

У спасателя ни с того ни с сего слетел регулятор подачи кислорода, он начал тонуть. Его удалось вытащить второму спасателю - его коллеге. Пострадавшего госпитализировали, но медики его не спасли.

- В ходе проверок будут установлены все обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверок будут вынесены процессуальные решения, - уточнили в пресс-службе Следственного комитета по Омской области.

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