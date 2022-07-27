Пропавший в Омске 11-летний мальчик утонул

Сейчас водолазы ищут тело погибшего ребенка. Фото: Павел КЛОКОВ

11-летний мальчик, поиски которого были объявлены сегодня утром, утонул. Информацию о гибели ребенка сообщили в региональному правлении Следственного комитета.

В происшествии признались друзья погибшего, которые накануне вместе ушли купаться на реку Омь в районе улицы 3-ей Береговой.

- Во время купания мальчик утонул. Боясь ответственности ребята, вернувшись домой, ничего не рассказали родителям, - уточнила старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.

После неувенчавшихся успехом поисков дети рассказали правду о том, что произошло. Сейчас на месте трагедии работают следователи, ведутся поиски тела.