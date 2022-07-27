В Омске разыскивают 11-летнего мальчика

Арсений Ляхов. Фото: УМВД России по Омской области

Накануне, 26 июля в Омске пропал 11-летний ребенок. Мальчика разыскивали всю ночь, но все оказалось безрезультатно. Информацию сообщили в пресс-службе областного УМВД России.

Известно, что ребенок ушел гулять с друзьями около 14:00 часов дня. В 17:00 вечера дети попрощались, но пропавший так и не вернулся домой. Родственники сначала попытались найти сына сами, но в 23:30 вечера обратились за помощью к полицейским.

Мальчика зовут Арсений Ляхов. Он имеет рост около 146 см, у него карие глаза и короткая стрижка. На момент пропажи на нем были черные шорты, синяя футболка и бежевые мокасины. Сообщить о местонахождении мальчика просят по телефонам 79-24-02 или 102.