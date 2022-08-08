15 лет тюрьмы и 850 тысяч рублей компенсации: в Омске вынесли окончательный приговор насильнику падчерицы

Девочка обо всем рассказала матери, когда ей исполнилось 15 лет. Первое насилие над ней было совершено отчимом в 12. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омский областной суд оставил в силе приговор, который ранее вынесли 40-летнему отчиму. Из материалов уголовного дела следует, что с 2017 по 2020 годы мужчина насиловал собственную падчерицу. Нездоровый интерес к ребенку отчим проявил, когда девочке едва исполнилось 12 лет. И на протяжении всего периода насилия она просто боялась рассказать матери о страшном. Только в январе 2021 года, когда отчим вернулся из очередной командировки, и девочка в ужасе думала о его новых возможных домогательствах, она решилась на откровенность и прибежала со слезами к матери.

- Мужчина угрожал девочке, она была напугана. При этом в суде обвиняемый вину не признал, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Во время суда мужчине инкриминировали всего два эпизода преступления. Не согласный с приговором, насильник собирался опротестовать вынесенное ранее судом решение. Но суд второй инстанции оставил ему то же наказание без изменений. Суд отправил омича в исправительную колонию строгого режима на 15 лет и, кроме того, обязал выплатить девочке 850 тысяч рублей компенсации морального вреда. Приговор вступил в законную силу.

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