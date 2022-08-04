Видимости ноль: из-за горящих торфяников на трассе в Омской области крошечную легковушку зажало между большегрузами

Фото: telegram-канал «Я в шоке. Омск».

4 августа, после полуночи в полицию Крутинского района Омской области сообщили о первом ДТП, случившемся из-за плохой видимости на дороге. В первой аварии в тумане пострадал водитель крошечной иномарки Hyundai Getz. В нее влетела фура.

Фото: telegram-канал «Я в шоке. Омск».

- Прибывшие полицейские установили детали происшествия. 56-летний-водитель фуры DAF в районе 429 км влетел в остановившийся Hyundai Getz. Легковушка осталась зажата между двумя большегрузами, так как от удара она вылетела впереди стоящий FAW. Как итог, медицинская помощь понадобилась пассажиру иномарки - 43-летней женщине, - пояснили в пресс-службе ГИБДД по Омской области.

Фото: telegram-канал «Я в шоке. Омск».

В последние сутки водителям, движущимся по трассе Омск-Тюмень, близ Крутинского района приходится сбавлять скорость до 50 метров в час. Видимости на дороге - ноль. И все из-за горящих поблизости торфяников.

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